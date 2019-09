Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall am Dienstagmorgen

Steinfurt (ots)

Im Kreuzungsbereich Ostendorfer Straße/Emsdettener Straße (Ostendorf) hat sich am Dienstagmorgen (24.09.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Zweiradfahrer schwer verletzt worden ist. Gegen 06.50 Uhr befuhr ein 48-jähriger Autofahrer aus Steinfurt die Ostendorfer Straße in Richtung Nordwalde. An der vorfahrtberechtigten Emsdettener Straße (L 590) hielt er den Schilderungen zufolge zunächst an. Als er seine Fahrt dann fortsetzte, kam es zur Kollision mit dem Motorroller. Der 31-jährige Zweiradfahrer aus Emsdetten, der in Richtung Borghorst unterwegs war, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am PKW wird auf etwa 2.000 Euro und der am Kleinkraftrad auf ungefähr 750 Euro geschätzt.

