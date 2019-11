POL-DN: Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Polizei Düren

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, kam es am Sonntagvormittag in Kreuzau.

Gegen 10:45 befuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Kreuzau die Dürener Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Niederau. In der am Ortsausgang befindlichen leichten Linkskurve brach das Heck des Fahrzeuges aus. Der Wagen geriet daraufhin ins Schleudern und stieß gegen ein Fahrzeug des Gegenverkehrs, das auf der Linksabbiegerspur in Richtung Peter-Schlack-Straße stand. Dieser Pkw wurde durch den Aufprall noch auf ein weiteres, dahinter fahrendes Fahrzeug geschoben.

Der 19-Jährige wurde durch Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Wagens auf dem Linksabbiegerstreifen, ein 71-Jähriger aus der Gemeinde Kreuzau, wurde leicht verletzt. Ein RTW brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der dritte Unfallbeteiligte, ein 31-Jähriger aus Köln, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 16500 Euro. Die Autos der beiden Kreuzauer waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich abgesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

