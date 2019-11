Polizei Düren

POL-DN: Einbruch am Nachmittag

Ein Einfamilienhaus in Tetz wurde am Montagnachmittag von bislang unbekannten Einbrechern aufgesucht. Mit Bargeld konnten sie vom Tatort entkommen.

Die Tat ereignete sich zwischen 15:15 Uhr und 17:45 Uhr. Der oder die Unbekannten gelangten zunächst auf das rückwärtige Grundstück des an der Straße "Am Seelkamp" gelegenen Hauses. Dort hebelten sie ein Fenster auf und stiegen hierdurch in das Gebäude ein. Mit ihrer Beute in Form von Bargeld verließen die Täter den Tatort und entkamen in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei suchte und sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an den Notruf 110 der Polizei erbeten.

