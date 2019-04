Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter Mercedesfahrer soll Elfjährigen angesprochen und an seiner Oberbekleidung gezogen haben - 1. Folgemeldung

Essen (ots)

45479 MH-Broich: Am Dienstagmittag (23. April) zeigte eine Mülheimerin (34) auf der Polizeiwache Speldorf ein mögliches Sexualdelikt zum Nachteil ihres Sohnes an. Dieser soll auf der Liebigstraße von einem unbekannten Mercedesfahrer angesprochen und an der Oberbekleidung festgehalten worden sein. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei dem mehrere Streifenwagen der Polizei Mülheim eingesetzt wurden, konnte kein Fahrzeug angetroffen werden. Wir berichteten am Mittwoch, 24. April. Am Mittwochmorgen nahmen Fachermittler des Kriminalkommissariats Kontakt zu der Mutter des 11-Jährigen auf. Die Beamten haben besondere Erfahrungen im Umgang mit kindlichen Anhörungen und können anhand der Aussagen mögliche weitergehende Maßnahmen ergreifen. Derzeit prüft die Kriminalpolizei weiterhin intensiv die Angaben des Kindes und wertet Indizien aus. Es gibt zurzeit keine Hinweise auf einen unbekannten Mercedesfahrer. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

