Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizeisportverein Essen sponsert neue Trainingsmatten für das Projekt "Luta Livre" - 1. Vorsitzender und Polizeipräsident Frank Richter übergibt Matten - Journalisten herzlich eingeladen

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen: Am Dienstag, 30. April übergibt der 1. Vorsitzende des Polizeisportvereins Essen und Polizeipräsident der Städte Essen/Mülheim an der Ruhr, Frank Richter, neue Trainingsmatten an die Jugendeinrichtung "Palme 7", Palmbuschweg 7. Große Augen werden vor allem die Kinder und Jugendlichen des Luta Livre Projekts machen, denn sie dürfen als erstes die Matten austesten. Luta Livre ist eine brasilianische Kampfsportart, die Ende der 1920er Jahre entstand. Neben den typischen Techniken des Kampfsports, wie Armhebel und Beinhebel, ist bei dieser Kampfsportart der Fokus auf Fairness gelegt - Fairness im Umgang mit dem Gegenüber, sowie den Schiedsrichtern und dem Team. Schlag- und Tritttechniken sind ausdrücklich nicht erlaubt. Fairness und Respekt sind der Grundstein für ein friedvolles und gemeinsames Miteinander. Genau diese Eigenschaften will das Projekt Luta Livre Jugendlichen und Kindern im Stadtteil Altenessen vermitteln. Das Projekt ist ein gemeinsames Projekt des Jugendamts der Stadt Essen, der Jugendhilfe Essen und des Polizeisportvereins Essen. Interessierte Journalisten sind herzlichst eingeladen, am 30. April um 17:30 Uhr zur Palme 7, Palmbuschweg 7, zu kommen. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell