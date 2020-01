POL-GS: Pressemeldung der Polizei Seesen vom 28.01.2020

Polizeiinspektion Goslar

Ladendiebstahl: Bereits am Freitag vergangener Woche entwendete ein 81jähriger Langelsheimer aus einem Seesener Einzelhandels-Discounter Frostschutzmittel im Wert von knapp 5 Euro. Der Marktleiter bemerkte den Diebstahl und brachte den Sachverhalt zur Anzeige.

Wildunfall: Am Sonntag, gegen 21 Uhr, befuhr ein 53jähriger aus dem Landkreis Northeim mit seinem Pkw die B 248 in Richtung Ildehausen. In Höhe "Knüllhof" kollidierte er mit einem Reh. Das Tier wurde durch den Zusammenprall getötet, am Pkw entstand Sachschaden.

