Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am 28.01.2020, 05.00 Uhr:

Ein 21jähriger Mann aus Nordhorn befuhr mit einem VW T 5 Transporter die Straße Sachsenring in Bad Harzburg. Im Bereich einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und kam auf dem dortigen Grundstück zum Stillstand. Eine Zeugin, die auf den Unfall aufmerksam wurde, verständigte dann die Polizei. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Zudem schwankte er deutlich und hatte eine stark verwaschene Aussprache. Ein noch vor Ort durchgeführter Test mit dem Atemalkoholmessgerät ergab einen Wert von 2,38 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und auf der Dienststelle durchgeführt. Im weiteren Verlauf der Befragung stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Da der Transporter wegen des erheblichen Sachschadens an der Front nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden am Fahrzeug und am Zaun wird zunächst auf insgesamt ca. 4500,- Euro geschätzt.

Anzeige wegen Ladendiebstahls:

Am gleichen Tage gegen 10.00 Uhr, wurde die Polizei in einen Einkaufsmarkt am Güterbahnhof in Bad Harzburg gerufen. Wie sich herausstellte hatte der 21jährige aus Nordhorn dort einen Ladendiebstahl begangen. Er wurde daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell