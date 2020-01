Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrszeichen im Stadtgebiet von Braunlage verdreht und eines entwendet

Goslar (ots)

In der Nacht zu Sonntag, d. 26. Januar 2020, haben bislang unbekannte Täter im Stadtgebiet von Braunlage mehrere Verkehrszeichen verdreht und eines entwendet. So wurde durch die eingesetzten Beamten im Rahmen ihrer Streifenfahrt gegen 05.30 Uhr festgestellt, dass in der Herzog-Wilhelm-Straße ein Verkehrszeichen "absolutes Halteverbot" samt Stahlrohr aus dem Boden gezogen und in Höhe eine Apotheke abgelegt worden war. Bei der Überquerungshilfe in Höhe Herzog-Wilhelm-Straße Nr. 2 (bei einem dortigen Hotel) wurde ein Verkehrszeichen "vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts" entwendet und das auf der anderen Seite der Querungshilfe stehende Verkehrszeichen um 180 Grad verdreht. Eine Gefährdung des Straßenverkehrs hatte zu keiner Zeit bestanden. Da sich an den Geschehensorten keine Spuren finden ließen, wird die Bevölkerung gebeten, auffällige Beobachtung, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, bei der Polizeistatioin Braunlage unter der Rufnummer 05520-93260 mitzuteilen.

Jach, PHK

