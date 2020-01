Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektiong Goslar vom 27.01.2020

Goslar (ots)

Einbruch

Clausthal. Am Sonntag, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Glückauf-Weg ein. Hierbei entwendeten sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

