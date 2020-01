Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressebericht PK Seesen vom 26.01.2020

Goslar (ots)

Pressebericht vom 26.01.2020

Ausspähen von Daten

Am 23.01.2020, um 22.14 Uhr, wurden die bei einem Versandhandel hinterlegten Daten eines 52 jährigen Kunden aus Seesen gehackt. Anschließend wurden über dieses Konto mehrere Gegenstände von einer bislang unbekannten Person im Gesamtwert von 1000,- Euro bestellt. Die Gegenstände sollten an eine Adresse in Kassel geliefert werden. Der Geschädigte erstattete eine Anzeige bei der Polizei in Seesen, die die Ermittlungen hierzu aufnahm.

Vorsätzliche Körperverletzung

Am 25.01.2020, um 04.50 Uhr, kam es in 38723 Seesen, in der Linnenstraße zu Streitigkeiten, in deren Verlauf ein 48 jähriger Seesener einem 30 jährigen Seesener bei Handgreiflichkeiten verletzte. Die Polizei Seesen nahm zu dem eingeleiteten Strafverfahren die Ermittlungen auf .

Vorsätzliche Körperverletzung

Am 25.01.2020, um 23.45 Uhr, kam es in einer Wohnung in 38723 Seesen, Am Pfingstanger, zu Streitigkeiten zwischen Ehepartnern ( 50 Jahre + 42 Jahre ), in deren Verlauf es zu Handgreiflichkeiten kam. Die Polizei wurde hinzugezogen und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Am 25.01.2020, um 23.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer mit seinem LKW beim Rückwärtsfahren / Wenden in der Triftstraße in 38723 Seesen, eine Grundstücksmauer. Ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten, entfernte sich der LKW-Fahrer vom Unfallort. Schadenshöhe: 1000,- Euro

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Am 24.01.2020, um 11.35 Uhr, ereignete sich in der Jacobsonstraße 8, in 38723 Seesen, ein Verkehrsunfall, wobei ein Fahrzeugführer beim Zurücksetzen mit seinem PKW eine Straßenlaterne beschädigte. Nachdem der Schaden vom Verursacher begutachtete wurde, setzte dieser ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten, seinen Weg zu Fuß fort. Ein Zeuge hatte diesen Vorgang beobachtet und es der Polizei gemeldet. Diese nahm die Ermittlungen auf und konnte den Verursacher ( 58 jährige Person aus Schellerten ) ermitteln. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Schadenshöhe: 1.500,- Euro

Verkehrsunfall (VEV)

Am 24.01.2020, um 10.55 Uhr, ereignete sich in 38723 Seesen, Vor der Kirche 36, ein leichter Verkehrsunfall. Eine 57 jährige Fahrzeugführerin aus Seesen, wollte mit ihrem PKW vorwärts in eine Parklücke Einparken. Hierbei beschädigte sie den rechtsseitig zum Parken abgestellten PKW. Es entstand leichter Sachschaden in einer Gesamthöhe von 400,- Euro.

Verkehrsunfall (VEV)

Am 25.01.2020, um 09.05 Uhr, ereignete sich in 38723 Seesen, Thüringer Straße 19, ein leichter Verkehrsunfall. Hier rangierte eine 67 jährige Seesenerin mit ihrem PKW auf einem Parkplatz und beschädigte einen dort zum Parken abgestellten PKW. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 3.500 Euro.

Verkehrsunfall (VEV )

Am 25.01.2020, um 14.07 Uhr, ereignete sich auf einem Kundenparkplatz eines ansässigen Einkaufscenters in der Zimmerstraße 2, in 38723 Seesen, ein Unfall mit mittlerem Sachschaden. Hier wollte eine 88 jährige Seesenerin mit ihrem PKW vorwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei beschädigte sie aus Unachtsamkeit einen nebenstehend zum Parken abgestellten PKW. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500 Euro

- Eisner, PHK -

