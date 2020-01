Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 25.01.2020

Goslar (ots)

Vwerkehrsunfallflucht

Am Freitagmittag, kurz vor 14:00 Uhr, stellte ein Pkw-Fahrer seinen weißen Ford Mondeo auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Bodestraße ab. Als er wenig später zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug eine Beschädigung an der Fahrertür aufwies. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken gegen den Pkw Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an hiesige Dienststelle unter der Telefonnummer 05322/911110.

Wagener, POK

