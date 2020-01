POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 24.01.2020

Polizeiinspektion Goslar

Unbeteiligter attackiert Unfallfahrer.

Am Donnerstagabend, 21.10 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Goslarer mit seinem schwarzen Pkw Suzuki Gemini mit GS-Kennzeichen die Marienburger Strasse in Richtung Fliegerhorst, wollte hier nach links in die Braunberger Strasse abbiegen, musste jedoch zunächst auf Grund von Gegenverkehr kurzfristig halten.

Als er danach abbog, übersah einen 69-jährigen Goslarer, der im Begriff war, die Strasse in diesem Bereich zu überqueren.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 69-Jährige leicht verletzte. Daraufhin stieg der Fahrer aus, um dem Verletzten, der später übrigens vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Goslarer Krankenhaus gebracht und dort glücklicherweise nur ambulant behandelt werden musste, zu helfen und brachte ihn zurück auf den Fussweg.

In der Folge kamen weitere Personen hinzu, welche ihm dabei behilflich waren ebenfalls halfen. Hier soll es dann zunächst zwischen dem Fahrer und einem unbeteiligten 34-jährigen Goslarer zu einem Streitgespräch gekommen sein, in dessen weiteren Verlauf der 54-Jährige von ihm offenbar mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde, nachdem dieser ihn zuvor mehrfach aufgefordert hatte, die Warnblinkanlage an seinem Fahrzeug einzuschalten. Das Ganze endete schließlich in wechselseitig begangenen Körperverletzungen, die zu entsprechenden Strafanzeigen führten.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet zur Klärung des Sachverhalts Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

