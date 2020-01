Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Seesen vom 23.01.2020

Goslar (ots)

Einbruchdiebstahl: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter eine Werkstatttür an einem Objekt in der Berliner Straße in Engelade auf. Aus der Werkstatt wurden diverse Gartengeräte entwendet. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen etwa 2700,- EUR.

Verkehrsunfall: Am Montag gegen 17.15 Uhr befuhren drei junge Männer mit ihren jeweiligen Leichtkrafträdern die Bundesstraße 243 aus Seesen in Richtung Rhüden. In der Ortsdurchfahrt von Bornhausen musste der Erste verkehrsbedingt abbremsen. Der Nachfolgende erkannte das Manöver rechtzeitig und bremste ebenfalls. Der Dritte im Bunde konnte nicht mehr ausreichend reagieren und fuhr auf seinen Vordermann auf. Beide Kradfahrer kamen zu Fall, verletzt wurde niemand. An den Krädern entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1400,- EUR. Wie sich anschließend herausstellte, bestand zur Vorfallszeit für das Kraftrad des 18jährigen Unfallverursachers kein Versicherungsschutz. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

i.A. Decker, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell