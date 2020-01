Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 22.01.2020

Goslar (ots)

Cl.-Zellerfeld:

Am 20.01., 09:00-19:45 Uhr, ist es in der Aulastraße (Parkfläche der Aula Academica),zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw (Mazda/ grau) gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat eine Bierflasche in den vorderen, rechten Pkw-Scheinwerfer geworfen. Sachdienliche Hinweise bitte an hiesige Dienststelle.

