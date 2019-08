POL-NMS: 190824-2-pdnms Möwe gerettet

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster/Ein 14jähriger Neumünsteraner rettete auf den Parkplatz des Nettomarktes in der Altonaer Straße einer Möwe das Leben. Am Samstagabend um halb sieben bemerkte er die junge Möwe, die sich mit ihrem Schnabel und dem linken Flügel in einer Schnur verfangen hatte. Dem Jungen gelang es, die Möwe einzufangen und mit einem Taschenmesser die Schnur zu durchtrennen. Die Möwe konnte im Anschluss ihre beiden Flügel wieder vollständig ausbreiten, ihren Schnabel wieder öffnen und flog davon. Ende gut - alles gut.

