Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheit im Verkehr

Alpenrod (ots)

Am 16.12.2019 wird der Polizeiinspektion Hachenburg um 18:15 Uhr durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass auf der L288 in Richtung Alpenrod ein Kleinkraftrad in unsicherer Fahrweise geführt wird. In der Folge kann der 41jährige Fahrzeugführer festgestellt und kontrolliert werden. Es ergeben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Neben einem eingeleiteten Strafverfahren wird bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wird zudem sichergestellt.

