Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger -

Diez (ots)

Am Montag (16.12.2019) wurde der PI Diez gegen 18:35 Uhr durch mehrere Anrufer ein Verkehrsunfall mit angefahrenem Fußgänger gemeldet. Der Unfallhergang wurde wie folgt ermittelt: Ein Mann befuhr mit seinem Pkw die Limburger Straße von Diez aus in Richtung Limburg, als zwei Fußgänger die Straße querten. Der Pkw-Fahrer erkannte einen der beiden, der vor einem geparkten Pkw herlief, zu spät. Trotz Ausweichen des Kfz-Führers wurde der 23 Jahr alte Passant vom rechten Außenspiegel erfasst. Hierbei erlitt er eine Wunde am Kopf, sowie an einem Bein und musste ambulant versorgt werden.

