Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Holzrückwagens mit Verladekran

Simmern/Westerwald (ots)

In der Zeit vom 03.12. - 05.12.2019 wurde ein im Wald bei Simmern (Landesstraße 127 in der Nähe des Paintball-Geländes) abgestellter Holzrückwagen durch unbekannte Täter entwendet. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen ca. 2,5to schweren Rückeanhänger mit Kranausleger. Am Tatort wurden Reifenspuren mit einer Breite von ca. 70cm festgestellt, was darauf schließen lässt, dass entsprechendes Gerät zum Abtransport verwendet wurde.

