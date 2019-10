Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Beute mit Anhänger abtransportiert

Emmerich (ots)

Der am zurückliegenden Wochenende aus einer Lagerhalle auf dem Abergsweg entwendete Edelmetallschrott - siehe auch Meldung Nr. 3836416 - ist offenbar mit einem grauen Pferdeanhänger der Marke Böckmann mit Klever Kennzeichen abtransportiert worden. Der Anhänger war auf dem Gelände eines an die Lagerhalle grenzenden Grundstücks abgestellt. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt Zeugen, die den oder die Unbekannten beim Verladen bzw. Transport des Diebesgutes in dem Anhänger beobachtet haben. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell