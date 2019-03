Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Geldinstitut

Kreuztal (ots)

Unbekannte Täter drangen am Montagabend bzw. in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in ein Geldinstitut in Kreuztal-Krombach an der Hagener Straße ein. Die Einbrecher drehten im Toilettenbereich einen Wasserhahn auf, entwendeten Münzgeld und flüchteten anschließend unerkannt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Geldinstituts beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kreuztal unter 02732-909-0 zu melden.

