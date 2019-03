Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall auf winterglatter Fahrbahn

Burbach (ots)

Eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin kam am Dienstagmorgen in Burbach auf der zu diesem Zeitpunkt vereisten und winterglatten B 54 von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Hinweistafel und landete mit ihrem Fahrzeug schließlich in einem Böschungsbereich. Die bei dem Unfall verletzte 23-Jährige wurde anschließend zwecks ambulanter Behandlung mittels eines Rettungswagens ins Krankenhaus transportiert. Unfallschadensbilanz: rund 4.000 Euro.

