Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht

Zeuge hinterlässt Zettel am Fahrzeug

Emmerich-Elten (ots)

Am Montag (28. Oktober 2019) gegen 15:40 Uhr beschädigte ein Autofahrer einen weißen Toyota Auris, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Emmericher Straße abgestellt war. Bei dem Unfall wurde der Wagen an der Fahrertür beschädigt. Ein offensichtlicher Zeuge hatte Zettel mit einem Hinweis auf den Unfallverursacher am Toyota hinterlassen. Er und evtl. weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 zu melden. (cs)

