Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Graffiti-Schmierereien im Ortskern

Zeugen gesucht

Issum (ots)

Zwischen Samstag, 21:00 Uhr, und Sonntag (27. Oktober 12019), 07:00 Uhr, wurden im Ortskern von Issum mehrere Gebäude mit schwarzer Farbe besprüht. Die Schmierereien sind auf einem Haus an der Geldener Straße, einer Sporthalle am Vogt-von-Belle-Platz und an einem Fahrradkeller an der Straße Herrlichkeit in der Nähe vom Durchgang zum Spielplatz an der Fleuth zu finden. Am His-Törchen wurden zudem Pflanzen aus den Töpfen gerissen. Die Polizei Geldern bittet um Hinweise unter Telefon 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell