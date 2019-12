Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dienststellenübergreifender Kontrolltag im Rhein-Lahn-Kreis

Bild-Infos

Download

Bad Ems (ots)

Am 13.12.2019 führten die Polizeidienststellen des Rhein-Lahn-Kreises (Bad Ems, Diez, Lahnstein und St. Goarshausen) im Rahmen des Polizeistudiums erneut einen dienststellenübergreifenden Verkehrskontrolltag mit rund 20 Polizeibeamten durch. An einer im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Ems gelegenen Kontrollstelle an der B260, konnten die Studierenden ihr bisher Erlerntes anwenden und gemeinsam mit erfahrenen Polizeibeamtinnen & Polizeibeamten praktisch umsetzen. Schwerpunkte lagen hierbei insbesondere auf der Verkehrs- bzw. "Wintersicherheit" der Fahrzeuge, der Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer, aber auch auf der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung im Hinblick auf die "dunkle Jahreszeit". Im Zuge der mehrstündigen Kontrollmaßnahmen wurden zahlreiche Fahrzeuge beanstandet. Die Fahrzeugführer wurden zur Behebung der Mängel aufgefordert, um auch zukünftig sicher und unfallfrei durch den Winter zu kommen.

