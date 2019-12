Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand einer Baubude

Mörsbach (ots)

Die Feuerwehren der VG Hachenburg waren am Samstag, 14.12.19, gg. 05:15 Uhr, in Mörsbach im Einsatz. Dort war im Bereich einer Baumschule eine Baubude in Brand geraten. Die in Holzbauweise errichtete Baubude brannte vollständig nieder, Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Vermutlich wurde der Brand durch eine Überhitzung des Ofensystems in der Baubude ausgelöst. Der Brandschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

