Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, geparkter Transporter durch LKW beschädigt

Diez, Aarstraße 11 (ots)

Diez - Am Samstag, den 14.11.19 gegen 09.00 Uhr beschädigte ein LKW einen in der Aarstraße geparkten Transporter. Die Zeugin konnte noch erkennen, dass es sich um einen weißen LKW handelte. Durch die aufgefundenen Trümmerteile konnte ermittelt werden, dass es sich um einen LKW der Marke MAN handelte, der die Aarstraße in Richtung Ortsausgang (L 318) weiter fuhr ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Diez unter der 06432/6010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432/601-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell