Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vandalismus

Laurenburg, Lahnufer (ots)

Laurenburg - Am Samstag, den 14.12.19 um 11.20 Uhr wurde der Polizei Diez gemeldet, dass ein Fahrrad am Lahnufer in einem Steilstück liegt. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass dieses durch die Polizei nicht geborgen werden konnte, so dass die Feuerwehr alarmiert werden musste. Bei der weiteren Nachschau wurde dann noch eine Parkbank entdeckt, die am dortigen Bahnhof aufgestellt war. Vermutlich wurden beide Gegenstände von der Brücke aus absichtlich runter geworfen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor, die Tatzeit kann derzeit auch nicht genau eingegrenzt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Diez unter der 06432/601-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432/601-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell