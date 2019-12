Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Diez, August-Horch-Straße (ots)

Diez - Am Samstag, den 14.12.2019 gegen 12.40 Uhr befuhr ein 61jähriger Mann aus der VG Diez mit einem Kleintransporter die August-Horch-Straße in Richtung der B 54. Beim Abbiegen in Richtung "Neues Schlößchen" übersah er den entgegenkommenden PKW einer 48jährigen Frau aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. Bei dem Zusammenstoß wurde ihr 57jährige Beifahrer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Bei Fahrzeuge wurden derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca 12000 Euro geschätzt.

