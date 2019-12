Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fußgänger angefahren

Rennerod / Westerwaldkreis (ots)

Am Fr., 13.12.2019 gegen 18 Uhr wollte ein 67 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Rennerod in der Ortslage Rennerod die Fahrbahn überqueren und wurde hierbei von einem Pkw frontal erfasst. Der Fußgänger wurde zunächst auf das Auto aufgeladen, schlug dort in die Windschutzscheibe ein und wurde anschließend nach rechts von der Motorhaube abgewiesen. Dort kam er mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen auf der Fahrbahn zu liegen. Der Verletzte wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die 53 Jahre alte Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus der Verbandsgemeinde Rennerod, blieb unverletzt. An deren Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro. Die Bundesstraße B 54 war in der Ortslage Rennerod während der Rettungsarbeiten für die Dauer von ca. 30 Minuten voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Westerburg in Verbindung zu setzen.

