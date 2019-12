Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Montabaur (ots)

Am heutigen 12.12.2019 parkte ein 55-jähriger Mann aus der VG Wirges seinen Pkw VW Golf, Farbe: blau, im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr in der Tiefgarage Parkhaus SÜD in Montabaur. Hierbei benutzte er eine Parkfläche im hinteren Abschnitt des neu renovierten Tiefgaragenbereichs, unmittelbar neben dem Treppenaufgang zur Naspa. Bei seiner Rückkehr bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der Heckstoßstange. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden: 02602-9226-0

