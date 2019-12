Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise erbeten!

Hachenburg (ots)

Am 11.12.2019 ereignet sich zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz der Bäckerei Hehl in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg ein Unfall. Der Unfallverursacher öffnet offenbar seine Fahrzeugtür und beschädigt hierbei ein weiteres dort parkendes Auto. In der Folge verlässt der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hat jemand den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen?

Hinweise bitte unter 02662-9558-0 an die Polizeiinspektion Hachenburg oder jede andere Polizeidienststelle.

