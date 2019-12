Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht Dreikirchen

Am 11.12.2019 kam es in der Zeit zwischen 18:00 und 19:10 Uhr in der Ringstraße in Dreikirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat offenbar beim Rückwärtsfahren einen hinter sich befindlichen Gartenzaun übersehen und beschädigt diesen in Folge dessen. Anschließend entfernt er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Die Polizei Montabaur bittet in hiesiger Angelegenheit um Zeugenhinweise.

