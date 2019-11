Polizei Mettmann

POL-ME: Technischer Defekt führt zu Autobrand - Heiligenhaus - 1911137

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (28. November 2019) kam es an der Abtskücher Straße in Heiligenhaus zu einem Autobrand. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Gegen 19:15 Uhr befuhr ein 37 Jahre alter Mann mit seinem schwarzen Daimler die Abtskücher Straße, als ihm plötzlich ein starker Geruch auffiel. Der Mann aus Velbert brachte daraufhin seinen Wagen zum Stoppen. Just in dem Moment kamen ihm bereits Flammen aus dem Armaturenbrett entgegen. Die Feuerwehr, die er daraufhin sofort alarmierte und die zeitnah eintraf, löschte den Brand, konnte das Abbrennen des Fahrzeugs jedoch nicht mehr verhindern.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen war ein technischer Defekt Auslöser des Brands. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

