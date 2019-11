Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Gescher (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von circa 8.000 Euro stellen die Bilanz eines Unfalls vom Freitag in Gescher dar: Ein 36 Jahre alter Autofahrer hatte gegen 07.55 Uhr die Von-Galen-Straße befahren und wollte seine Fahrt an der Frieterhofstraße geradeaus fortsetzen. Der Gescherer übersah dabei das von rechts kommende, vorfahrtberechtigte Fahrzeug einer 37-jährigen Gescherin. Bei der Kollision erlitt diese ebenso wie ein neunjähriges Kind in ihrem Auto leichte Verletzungen.

