Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Silageballen beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Fachbergsweg nahe Langenholtensen - Zwischen Montag, 20.05.2019 und Sonntag, 26.05.2019

LANGENHOLTENSEN (fal) - In der Woche vom 20. bis 26.05.2019 haben Unbekannte auf einem Feld südlich von Langenholtensen insgesamt 70 Silageballen beschädigt. Einem Landwirt aus Langenholtensen entstand dadurch ein Schaden von ca. 3.500 Euro.

Am Sonntag (19.05.2019) zuvor wurde die Wiese gemäht. Einen Tag später wurde das frische Heu in 24 Quaderballen und 86 Rundballen gepresst. Die Silageballen wurden Wasser- und Luftdicht mit Folie verschlossen.

Mit einem Eisenzinken wurden in den folgenden Tagen große Löcher in insgesamt 70 Silageballen geschlagen. Viele der Löcher wurden zudem noch weiter aufgetrennt. Durch den Kontakt mit Sauerstoff fängt die Silage an zu gammeln und kann nicht mehr als Futtermittel eingesetzt werden.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

