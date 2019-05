Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Wer kennt den Eigentümer dieses Fahrrades?

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Im April stellten Beamte des Polizeikommissariats Bad Gandersheim ein Fahrrad sicher, welches mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus einem Diebstahl stammt. Leider konnte der rechtmäßige Eigentümer des Rades bislang nciht ermittelt werden. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke BERGAMONT mit Kettenschaltung und im Farbton grau/silber. Reifengröße 26 Zoll. Das Rad befindet sich in einem allgemein guten Zustand. Hinweise auf den Eigentümer nimmt das Polizeikommissariat in Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382/919200 entgegen.

