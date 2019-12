Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrt unter Drogeneinwirkung

Nister (ots)

In der Hachenburger Straße in Nister wird am Nachmittag des 10.12.2019 ein 32 jähriger Mann als Führer eines PKW kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme ergeben sich Hinweise darauf, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutprobe wurde daraufhin entnommen sowie entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

