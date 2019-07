Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Aldenhovener Kindergärten

Aldenhoven (ots)

Zwei Kindergärten in Aldenhoven gerieten am vergangenen Wochenende in den Fokus von Einbrechern.

Zwischen 18:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Montag drangen der oder die Täter in die Räumlichkeiten ein. In die Einrichtung in der Straße "An der Bleiche" gelangten der oder die Unbekannten, nachdem ein Fenster aufgehebelt worden war. Um dorthin zu gelangen, wurde zunächst der Zaun der benachbarten Schule überstiegen. Eine genaue Angabe zum Diebesgut liegt noch nicht vor. Der Kindergarten in der Pützdorfer Straße wurde ebenfalls durch ein aufgehebeltes Fenster betreten. Nach ersten Feststellungen wurde aus einer Kühltruhe Eis sowie ein Laptop entwendet.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren an den Tatorten gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

