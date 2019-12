Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Streithausen (ots)

Am 11.12.2019 kommt es um 06:55 Uhr auf der K21 zwischen Streithausen und Abtei Marienstatt in einem Kurvenbereich zu einem Spiegelunfall. Der Unfallverursacher fährt daraufhin, ohne sich um den Schaden zu kümmern weiter. Hat jemand den Unfall beobachtet? Können Angaben zum Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs gemacht werden? Hinweise bitte unter 02662-95580 an die Polizeiinspektion Hachenburg oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02602-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell