Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Unnau - B414 / Kirburg (ots)

Am 10.12.2019 wird ein geschädigter Verkehrsteilnehmer auf der B414 zwischen der Abfahrt Norken und der Abfahrt Unnau durch eine rote Ford-Limousine bis zum Stillstand ausgebremst, woraufhin der Geschädigte dreht und zurück nach Kirburg fährt. In der Ortschaft Kirburg in einer Parkbucht nahe der Abfahrt nach Unnau wartet er wiederum und stellt fest, dass der rote Ford ihm folgt. Ein Beifahrer dieses Fahrzeugs steigt daraufhin aus und schlägt auf die Fensterscheibe des nun wieder vorbeifahrenden Geschädigtenfahrzeugs. Wer hat diesen Vorfall auf der B414 oder in der Ortschaft Kirburg beobachten können? Können weitere Angaben zu dem roten Ford, insbesondere dessen Kennzeichen oder der ausgestiegenen Person des Beifahrers gemacht werden?

Hinweise bitte unter 02662-9558-0 an die Polizeiinspektion Hachenburg oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02602-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell