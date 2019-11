Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Verletztem- Vorfahrtsregelung missachtet

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Dienstagabend (12.11.) gegen 22.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Max-Planck-Straße / Paul-Schneider-Straße. Ein 47-Jähriger Seat-Fahrer aus Bünde befuhr die Max-Planckstraße in Bünde. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 20-Jähriger Bünder mit seinem Peugeot die Paul-Schneider Straße stadteinwärts. Da im Kreuzungsbereich die Verkehrsregelung rechts vor links gilt, verringerte der Peugeot-Fahrer die Geschwindigkeit, um auf den möglichen von rechtskommenden Verkehr zu achten. Beim Überfahren des Kreuzungsbereiches sei dann plötzlich von links der 47-Jährige Fahrer in den Kreuzungsbereich gefahren. Er missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden 20-Jährigen. Auch ein starkes Abbremsen konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Seat-Fahrer wurde leicht im Rücken und Knie verletzt. Er wurde durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro.

