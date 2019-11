Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autofahrer übersieht Fußgängerin- 17-Jährige leicht verletzt

Kirchlengern (ots)

(sls) Auf der Lübbecker Straße in Kirchlengern kam es am Montagmorgen (11.11.) gegen 07.00 Uhr zu einem Unfall, bei dem eine 17-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sie beabsichtigte die Lübbecker Straße in nördliche Richtung zu gehen. Im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 47-Jähriger aus Kirchlengern mit seinem silbernen Hyundai. Dieser wollte nach links in die Lübbecker Straße einbiegen. Hierbei übersah er die von links kommende 17-Jährige, die gerade zu Fuß den Einmündungsbereich passieren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch die Fußgängerin leicht im Bein- und Handbereich verletzt wurde. Sie musste in ein Bünder Krankenhaus verbracht werden. Es entstand geringer Sachschaden.

