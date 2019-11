Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter entwenden Geldbörse- Achten sie auf ihre Handtasche

Herford (ots)

(sls) Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge und Unaufmerksamkeiten in Geschäften zu nutzen, um Handtaschen entweder komplett oder deren Inhalt zu entwenden. Entsprechende Brennpunktzeiten sind deutlich auch in der Vorweihnachtszeit zu erkennen. Wie auch in diesem Fall eines Diebstahls am Samstag (09.11.) in einem Herforder Bekleidungsgeschäft am Augustinerplatz. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche über den Arm gelegt und beim Bezahlen festgestellt, dass unbekannte Täter die Geldbörse aus der Tasche entwendeten. Im Portemonnaie befanden sich diverse persönliche Papiere und ein größerer Geldbetrag. Um Diebstähle dieser Art zu vermeiden, tragen sie ihre Handtasche verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen sie sich unter den Arm. Sinnvoller Weise kann man auch einen Brustbeutel oder Gürtelinnentasche für ihre Geld verwenden. Hinzu kommt, lassen sie ihre Tasche niemals unbeaufsichtigt irgendwo hängen. Auch nicht in Ankleidekabinen. Nur so können sie von bösen vorweihnachtlichen Überraschungen verschont bleiben. Weitere Informationen finden sie auch im Internet auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

