Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gemeinsam unterwegs, gemeinsam ins Gefängnis

Weil am Rhein (ots)

Zwei Männer, die gemeinsam unterwegs waren mussten nach der Kontrolle durch die Bundespolizei auch gemeinsam ins Gefängnis. Gegen Beide lagen Haftbefehle vor.

Kräfte der Bundespolizei kontrollierten am Mittwochabend die Ausreise aus Deutschland am Übergang Weil-Autobahn. Dabei überprüften sie zwei italienische Staatsangehörige, die gemeinsam in einem Fahrzeug unterwegs waren. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass beide Männer mit Haftbefehlen gesucht wurden. Gegen den 27-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Wegen Fernbleibens von der Hauptverhandlung als Angeklagter wegen Anstiftung zur falschen, uneidlichen Aussage wurde der 33-Jährige mit einem Vorführungshaftbefehl gesucht. Am Mittwoch konnten beide Männer durch die Bundespolizei dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen beide wurde die Inhaftierung angeordnet. Beide wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

