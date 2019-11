Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Beifahrerin bei Unfall verletzt- Opel-Fahrer bemerkte Haltevorgang zu spät

Herford (ots)

(sls) Am Montagmittag (11.11.) gegen 13.30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich Goebenstraße / Hansastraße. Ein 64-Jähriger VW-Fahrer aus Herford befuhr die Goebenstraße aus Richtung Innenstadt kommend stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich Hansastraße beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Aufgrund Gelblicht zeigender Ampelanlage musste er zunächst abbremsen. Dieses übersah ein hinter ihm fahrender 41-Jähriger Herforder mit seinem Opel zu spät und fuhr hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im VW im Bereich des Kopfes und Rücken leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.500 Euro. Die Direktion Verkehr übernimmt die weitere Bearbeitung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell