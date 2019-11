Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Glätteunfall- Audi-Fahrerin kommt in Schleudern

(sls) Auch in Vlotho kam es in diesem Herbst am Montagmorgen (11.11.) zum ersten Glätteunfall. Ausgangs einer Rechtskurve kam eine 58-Jährige auf der Bonnebergerstraße mit ihrem blauen Audi ins Schleudern. Anschließend stieß Vlothoerin im Bereich der Einmündung Wilhelmsstraße gegen eine Grundstücksmauer und kam entgegen gesetzt der Fahrbahn wieder zum Stehen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde ihr 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Er musste ärztlich versorgt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

