Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Container- Täter brechen Türen auf

Herford (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende kam es in der Zeit von Samstagnachmittag (09.11.) und Montagmorgen zu mehreren Einbrüchen in Baucontainern am Deichkamp. Die Container standen neben einander auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Die Täter brachen die Türen der Container auf und durchsuchten die Innenräume. Aus einem der Container wurden ein Laptop, sowie diverse Werkzeuge entwendet. Angaben zu weiterem Diebesgut müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder auch möglichem Verbleib des Diebesgutes machen können. Bitte setzen sie sich mit der Direktion Kriminalität (Tel. 05221-8880) in Verbindung.

