Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Garage

Birlenbach, Hauptstraße (ots)

Birlenbach - In der Zeit vom 12.12.2019, 21.30 Uhr bis zum 13.12.2019, 14.30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Birlenbach in eine Garage eingebrochen. Dabei wurde ein neuer Hochdruckreiniger entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Diez unter der 06432/601-0 zu melden.

