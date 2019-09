Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -versuchter Betrug durch Gewinnversprechen-

Frankenthal (ots)

Eine 81-Jährige Frau aus Großniedesheim erhält am Samstagmorgen einen Anruf eines angeblichen Vertreters einer Lottogesellschaft. Die 81-Jährige hat angeblich 49 999 Euro im Lotto gewonnen. Für den Transport des Geldkoffers mit dem Gewinn, soll die Großniedesheimerin umgehend im nächsten Supermarkt Online-Zahlungskarten im Wert von 900 Euro erwerben. Danach würde im Austausch gegen die Karten die Übergabe des Gewinns im Beisein eines Notars erfolgen. Die Tochter der angerufenen Frau übernimmt dann das Telefonat, daraufhin wird es seitens des Anrufers beendet. Die Abzocke durch falsche Gewinnversprechen ist sehr hinterhältig.

"Sie haben gewonnen!" Wer freut sich nicht, das zu hören. Wer aber eine solche Nachricht bekommt, per Telefon, E-Mail oder Post, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche mit Gewinnversprechen handeln. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen, eine kostenpflichtige Hotline (Telefondienst) anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Gaunern laufend verändert. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

