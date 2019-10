Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte rauben hochwertige Fotoausrüstung

Ludwigshafen (ots)

Eine hochwertige Fotoausrüstung (Wert rund 2.000EUR) raubten Unbekannte am Donnerstagabend (03.10.2019, 21 Uhr). Ein Hobbyfotograf war an diesem Abend in Oggersheim unterwegs, wo er auf der Fußgängerbrücke A650 am Pfennigsweg fotografierte. Als er sich auf den Heimweg machte, näherten sich ihm von hinten Personen. Diese rissen ihm seinen Rucksack so plötzlich von der Schulter, dass er stürzte. Die beiden Unbekannten rannten in Richtung Unfallklinik mit dem Rucksack weg.

Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer, ca. 1,80m groß. Wegen der Dunkelheit liegt keine weitere Beschreibung vor.

Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat gestern Abend in Oggersheim im Bereich Unfallklinik Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

